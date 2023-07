Le Chroniqueur Cheikh Bara Ndiaye de Walf-TV a décidé de se battre à sa manière pour recouvrer la liberté. Après plus d’un mois d’incarcération, un séjour carcéral qui se déroule au pavillon spécial de l’hôpital Aristide Le Dantec, Cheikh Bara Ndiaye a décidé d’arrêter de s’alimenter.

Cette décision d’entamer une grève de la faim, il l’a prise hier dimanche pour s’insurger contre son arrestation et sa très longue détention provisoire pour des faits “d’appel à l’insurrection“, “association de malfaiteurs” et “participation à une entreprise terroriste.” Stoïque et discret depuis son arrestation, Cheikh Bara Ndiaye a décidé de se faire entendre depuis que le procureur de la République s’est opposé à sa mise en liberte provisoire. Une décision motivée, ce lundi 24 juillet 2023, par le juge par le juge d’instruction Mamadou Seck du deuxième cabinet d’instruction, après avoir auditionné le chroniqueur dans le fond.

Avec cette diète totale, le chroniqueur de Walf-TV, déjà mal très malade au point d’être acheminé au pavillon spécial, risque sa santé et peut être sa vie. Pour autant, il a fait savoir, à ses geôliers qui ont essayé de le dissuader, que rien ne lui fera arrêter sa grève de la faim. Et sa détermination est d’autant plus grande que le même jour, ou la veille, Ousmane Sonko, le patron de Pastef, arrêté pour des motifs farfelus de “vol de téléphone portable”, avait demandé à tous les détenus politiques d’observer une grève de la faim.