La maison d’arrêt et de correction de Reubess est silencieuse ce lundi. En plus de la longue attente des détenus sur la venue ou non du leader de Pastef, Ousmane Sonko, c’est une autre affaire qui est à l’origine du calme précaire qui s’est emparé de “la citadelle du silence” de Reubeuss.

A en croire de nombreuses sources au sein de la plus grande prison du Sénégal, “de nombreux détenus ont entamé, ce matin, une grève de la faim illimitée en soutien au mot d’ordre lancé par Ousmane Sonko.” A les en croire, “c’est pour mettre un terme à toutes ces injustices dont (ils sont) victimes”, que les détenus politiques surtout membres du Pastef et soutiens d’Ousmane Sonko ont décidé d’arrêter de s’alimenter. Et ils ont tenu à ce que l’opinion nationale et internationale tiennent le gouvernement de Macky sall comme seul responsable de tout ce qui pourrait leur arriver.