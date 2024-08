Les choses semblent se corser pour le militant de l’Alliance pour la République, le parti de l’ancien Président Macky Sall. Arrêté vendredi dernier pour “offense au chef de l’Etat” et “tentative de jeter du discrédit sur de hautes autorités de l’Etat”, le responsable des Enseignants de l’APR risque de rester pendant longtemps en détention.

A en croire son avocat, Me Fadel Diack, Ahmeth Suzanne Camara risque de voir son dossier se corser si le juge d’instrution suit le réquisitoire du chef du parquet. Selon des informations obtenues par Kéwoulo, après avoir requis le mandat de dépot, le Procureur de la Républqiue a introduit un réquisitoire supplétif et ordonné l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre d’Ahmeth Suzanne Camara.

Et cette décision est intervenue ce lundi après que le militant de l’APR ait déja fait l’objet d’un retour de parquet. Demain mardi, il sera à nouveau dans la cave pour connaitre l’identité du juge qui acceptera de l’inculper et de le placer. Pour rappel, larrestation de Ahmeth Suzanne Camara est interveneue à la suite d’une émission qu’il a faite avec Seneweb et au cours de laquelle il a osé injurié le Président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre, Ousmane Sonko.