Intelligence artificielle: La Chine se positionne et rassure

La Chine innove-t-elle en matière de technologies d’Intelligence artificielle (IA)? Se hisse-t-elle au sommet du développement mondial de l’IA? À ces questions, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian y a apporté des éléments de réponse.

En effet, lors de la Conférence mondiale sur l’IA et de la réunion de haut niveau sur la gouvernance mondiale de l’IA de 2024, de nombreuses applications modèles à grande échelle de la Chine ont été mises en lumière. «Certaines sont capables de générer un clip vidéo HD basé sur la saisie d’une phrase. D’autres peuvent identifier avec précision des parcelles agricoles spécifiques et la répartition des cultures et analyser des images et des textes en quelques secondes. Ces applications nous donnent un aperçu de l’avenir dans lequel les industries et les secteurs seront renforcés par des technologies innovantes », a-t-il expliqué, en conférence de presse régulière, ce jeudi 11 juillet.

Selon lui, l’innovation est un élément marquant de l’économie chinoise et un moteur robuste de l’économie mondiale. Et, ces dernières années, l’industrie manufacturière et les technologies innovantes de la Chine ont joué un rôle clé en répondant à la demande intérieure, en offrant davantage de choix aux consommateurs internationaux et en contribuant à la transition verte de l’économie mondiale et à la croissance des secteurs émergents. «Parmi la cohorte 2024 des pionniers technologiques du Forum économique mondial, la Chine se classe deuxième avec 11 entreprises sur la liste. Sur la dernière liste mondiale de 153 usines de phares, la Chine arrive en tête des autres pays avec 62 entreprises sur la liste, y compris celles du secteur photovoltaïque, des véhicules à énergies nouvelles et d’autres domaines de haute technologie », s’enorgueillit-il.

«L’innovation ne doit pas être le trophée d’un seul pays et ne peut être réalisée par un seul pays»

Toutefois, Lin Jiang a déclaré que «l’innovation ne doit pas être le trophée d’un seul pays et ne peut être réalisée par un seul pays». «Les nouveaux défis nécessitent une réponse commune et les résultats de l’innovation doivent être partagés par tous. Ces dernières années, avec son marché de grande taille et son système industriel à part entière, la Chine a élargi l’accès au marché, facilité le flux des facteurs d’innovation, s’est alignée sur des règles commerciales internationales de haut niveau et a construit 30 centres d’innovation manufacturière au niveau national pour créer conditions d’une coopération internationale en matière d’innovation », explique le porte-parole.

Qui ajoute: «Nous avons mené une coopération sur des projets d’énergie verte avec plus de 100 pays et régions, donnant ainsi de bons exemples de développement vert avec des technologies innovantes. Nous pensons que la coopération en matière d’innovation offre aux pays une plateforme pour croître et réussir ensemble, plutôt qu’un terrain de lutte pour une concurrence vicieuse et des jeux à somme nulle. Le découplage et la construction de clôtures peuvent donner l’impression que quelqu’un est fort pendant un certain temps, mais à long terme, cela ne fera que s’enfermer et nuire à son propre avenir ».

Par ailleurs, il soutient que la Chine saisira les bonnes opportunités offertes par le nouveau cycle de révolution scientifique et technologique et de transformation industrielle, accélérera un développement de haute qualité et travaillera avec le reste du monde pour innover, stimuler la croissance économique mondiale et contribuer au développement mondial.