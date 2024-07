Le Président Bassirou Diomaye Faye a bouclé ses 100 jours à la tête du pays. Cette date est symbolique pour faire le premier bilan des réalisations d’un nouveau gouvernement. Et les médias ne ratent pas l’occasion.

Dans sa “Une”, ce vendredi 12 juillet, le journal Le Quotidien parle d’un “Projet sans rupture”, précisant que le président et son Premier ministre “squattent” toujours l’hôtel.

Une “Une” qui a poussé le directeur général de la RTS (Radiodiffusion télévision du Sénégal), Pape Alé Niang, à réagir. “Le PM dort au petit palais depuis deux mois. Tout le monde le sait sauf celui qui a écrit ce titre. Bon ce même quotidien avait écrit “La disparition de Didier Badji et Fulbert Sambou est liée au dossier Pape Alé Niang “. Et on connaît la suite…”, a taclé le journaliste.