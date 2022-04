Institut Diambars : À la rencontre d’aspirants professionnels aux rêves (finalement) évaporés…

Ils ont fait leurs gammes avec Idrissa Gana Guèye, Saliou Ciss, Kara Mbodj, Pape Ndiaye Souaré… Mais, c’est maintenant que résonnent à leurs oreilles ces terribles mots de leurs formateurs : “Sur les 20 que vous êtes, si on arrive à faire signer 2 ou 3 joueurs, ce sera un exploit. Tout le monde ne peut pas être professionnel“.

“Beaucoup d’appelés, mais peu d’élus”

Espoirs déçus. Ainsi pourraient se résumer les trajectoires de vie de ces anciens pensionnaires de l’Institut Diambars de Saly. Surtout qu’ils ont été contraints, après avoir caressé le rêve d’une carrière de footballeur professionnel, de quitter les terrains prématurément. Stoïques, ils ont encaissé le coup avec dignité.

Mais, comme à l’Institut Diambars, on ne forme pas que des footballeurs, Pape Birane Diagne, Abdoulaye Guèye, Mamadou Yaya Bâ et Bertrand Dasylva, que le quotidien L’Observateur a rencontrés, ont pu négocier, avec une certaine réussite, leur reconversion.

Faisant sien le célèbre adage, selon lequel “il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus”, Diagne, Guèye, Bâ et Dasylva, la foi plus que jamais chevillée au corps et l’espoir en bandoulière, évoquent dans leurs discours, tel un leitmotiv, des notions comme “le destin” ou encore “la chance“.

L’épique bataille de la reconversion

Passés les premiers moments de déception de voir un rêve de devenir footballeur professionnel fondre comme glace au soleil -une situation inhérente à plusieurs facteurs, notamment de méchantes blessures- il fallait, sans tarder, penser à l’avenir.

Aussi, l’ex-attaquant Pape Birane Diagne, titulaire d’un Master en Management, est devenu Directeur administratif de Diambars. Cerise sur le gâteau, son adjoint chargé du personnel est l’ancien milieu Bertrand Dasylva qui a son Master en Ressources Humaines.

Pour sa part, l’ex-gardien Abdoulaye Guèye est devenu préparateur. Un peu à l’image de l’ancien défenseur Mamadou Yaya Bâ qui s’est, lui également, résolu, après une Licence en Banque-Finance, à rester dans le milieu du football qu’il affectionne tant en devenant entraîneur.