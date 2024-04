Mady Touré accuse le Comité exécutif de la FSF : « Il veut détruire GF et Diambars (…) Il y a une volonté funeste de nous porter préjudice »

La blessure d’Idrissa Guèye a mis en évidence une fois de plus les défis liés à l’état dégradé des pelouses sur lesquelles se déroulent les championnats professionnels. Mady Touré, président de Génération Foot, a exprimé son mécontentement lors de son passage à l’émission Walf Sports sur Walf TV.

Mady Touré a vivement critiqué l’état lamentable de la pelouse du stade Mawade Wade de Saint-Louis, pointant du doigt son rôle dans la grave blessure de son joueur, Idrissa Guèye, qui a souffert d’une fracture de jambe. Touré a exprimé son étonnement quant au fait que des terrains présentant un tel danger pour les joueurs puissent être autorisés à accueillir des matchs. « L’état très délabré de la pelouse du stade Mawade Wade de Saint-Louis n’est pas étranger à la blessure du garçon (Idrissa Guèye, International U20). C’est quand même très étonnant que l’on autorise que de tels terrains, dangereux pour l’intégrité physique des acteurs, accueillent des matches alors que les stades Djibril Diagne (celui de Génération Foot) et Fodé Wade (celui de Diambars) ne puissent pas le faire », a déclaré avec amertume le président de l’académie sénégalaise.

Parallèlement, le président de l’académie a accusé le Comité exécutif du football sénégalais de vouloir évincer Génération Foot et Diambars. «Le Comité exécutif veut détruire GF et Diambars. Sinon comment comprendre qu’on se lève un beau matin pour dire à une équipe qu’elle ne peut plus recevoir sur ses installations? On retire une homologation sans préavis ni rien. Il y a une volonté funeste de porter préjudice à Génération Foot et à Diambars. Et le plus écœurant, c’est qu’ils le font à un moment où Saër Seck est alité. Voilà un homme qui, pendant 12 ans a été avec eux dans la Fédération, quelqu’un qui s’est investi, qui s’est sacrifié pour le football sénégalais, qui a perfusé la Ligue pro au moment où elle traversait les pires difficultés. On attend qu’il tombe malade pour le fusiller. C’est le summum de l’inélégance. Le fait de nous demander d’abandonner nos installations pour aller recevoir au stade Lat Dior n’est qu’une manifestation de la volonté de faire disparaître Génération Foot et Diambars. En termes de commodités et de qualité de la pelouse, notre stade n’a rien à envier au stade Abdoulaye Wade. Ce stade n’a rien de plus que le nôtre, mis à part la capacité d’accueil», rétorque Mady Touré.