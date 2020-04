Inquiétude à Sédhiou : Le cas communautaire vit dans une maison de plus de 50 personnes

Sédhiou est devenue une poudrière avec ses 25 cas positifs dans une ville de 25 mille habitants où les 90% de la population se rencontrent chaque jour. C’est une véritable bombe sous les pieds de chacun, qui a fini de transformer la ville en un cercle de feu.La population pointe un doigt sur les autorités politiques dont certains couvrent leurs militants en déplacement. C’est ce qu’on a connu hier avec le cas communautaire qui se balade et traverse les frontières sans souci.Dans le département de Bounkiling, on signale qu’une autorité politique transporte ses militants de Dakar à sa commune de façon délibérée.Sur les 25 cas issus du suivi des autorités sanitaires, aucun détail ne serait pour l’instant disponible. Mais d’aucuns craignent que Sédhiou risque de devenir le foyer ardent du Covid-19, si l’on sait que le cas communautaire vit dans une concession de plus de 50 personnes à Mankonomba. Une famille essentiellement composée de frères qui se sont mariés et sont restés dans la maison paternelle.