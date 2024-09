Inondations: 3 ministres dépêchés à Touba

Suite aux fortes précipitations ayant occasionné quatre (4) morts à Touba, le gouvernement a dépêché trois (3) ministres dans la capitale du mouridisme.



La ministre de la Famille et des Solidarités accompagnée d’une forte délégation se trouve actuellement dans le domicile de Serigne Mountakha Mbacké. Elle va visiter les sinistrés pour leur venir en aide.

Seneweb informe que le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement Cheikh Tidiane Dièye et le ministre de la Santé et de l’Action sociale Ibrahima Sy sont attendus dans les prochaines heures à Touba.