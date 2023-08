Il y aurait neuf fronts de feu actifs actuellement en Grèce dans le nord-est du pays, les îles d’Eubée (proche d’Athènes) et de Kythnos, ainsi que dans la région de Béotie (centre) au nord d’Athènes. Des vents violents et des températures allant jusqu’à 41°C favorisent les incendies en cours. Deux personnes sont décédées lundi et ce mardi, les corps d’au moins 18 personnes, des migrants présumés, ont été retrouvés.

La Grèce fait face à une nouvelle vague d’incendies meurtriers, la deuxième en l’espace d’un mois. Incontrôlés, ils ravagent les îles d’Eubée (proche d’Athènes) et de Kythnos, ainsi que la région de Béotie (centre) au nord de la capitale. « Il y a neuf fronts actifs », a déclaré à l’AFP une porte-parole des pompiers. « C’est une situation similaire à celle de juillet », a-t-elle ajouté.

Des dizaines de milliers de personnes ont été appelées ce mardi 22 août à quitter le district d’Ano Liosia, qui jouxte celui de Fyli, situé dans le nord d’Athènes.

Ce mardi, 18 migrants présumés ont été retrouvés morts dans une forêt ravagée par les flammes dans le nord-est de la Grèce, ont annoncé les sapeurs-pompiers. Les corps ont été retrouvés dans le parc national de Dadia, près de la frontière avec la Turquie, a déclaré le porte-parole des sapeurs-pompiers Yiannis Artopios à la télévision. Comme aucun habitant n’est porté disparu, « les possibilités que ces personnes soient entrées illégalement dans le pays est en cours d’investigation », a-t-il déclaré à la télévision.

La frontière entre la Grèce et la Turquie est un point d’entrée fréquemment emprunté par les exilés qui souhaitent rejoindre l’Europe. Ici, les migrants sont souvent pris au piège des relations délétères entre la Turquie et la Grèce. Et pour endiguer les tentatives de traversée, la Grèce a érigé un mur d’acier de cinq mètres de haut entre les deux pays. Pour l’instant, il ne couvre que quelques dizaines de kilomètres mais les autorités grecques souhaitent l’étendre tout le long de la frontière.

Un hôpital évacué

Dans le reste du pays, plusieurs évacuations ont été ordonnées, dont celle de l’hôpital d’Alexandroupolis, ville portuaire du nord-est, située dans une zone où les feux font rage pour le quatrième jour d’affilée. Dans le centre de l’île d’Eubée, l’évacuation a été imposée aux habitants de Nea Artaki, une ville industrielle. Des élevages de volailles et de porcs ont en effet été endommagés.

Les pompiers ont dénombré plus de 60 feux ayant démarré durant les dernières 24 heures. Six pays ont envoyé de l’aide par le biais du mécanisme de protection civile de l’Union européenne. Quelque 120 pompiers venus de Chypre, Roumanie, République tchèque, Croatie, Allemagne et Serbie vont contribuer aux efforts, a déclaré à la télévision d’État ERT le porte-parole des pompiers Vassilis Vathrakogiannis.

Mardi, un nouveau feu a démarré sur un terrain de la zone industrielle d’Aspropyrgos en banlieue ouest d’Athènes, recouvrant la zone d’un nuage noir nauséabond. La population de la zone est invitée à rester chez elle et des portions de routes sont fermées. Les conditions très chaudes et très sèches devraient persister en Grèce jusqu’à vendredi, selon les services météorologiques.

Lundi 21 août déjà le corps d’un migrant sans papiers, avait aussi été retrouvé près du parc national de Dadia dans le nord, ainsi que celui d’un berger en Béotie.

