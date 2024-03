Henri Saivet sur son séjour à Pau FC : « Je me sens bien dans cette ville, c’est un club qui est sain »

Arrivé l’été dernier au Pau FC, Henri Saivet a retrouvé la compétition et son meilleur niveau pour le grand bien de son club. L’ancien joueur de Newcastle a partagé ses sensations dans sa nouvelle ville au micro de TV7.

L’ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, Henri Saivet, a répondu à la question de savoir comment il se sentait dans son club actuel, le Pau FC. « J’aime bien, je trouve que c’est une ville sportive. Il y a le rugby qui est en première division, le basket qui est en deuxième division, mais il y a aussi le hand, les féminines… C’est une ville qui est sportive, donc c’est toujours bien de voir l’engouement au sein de cette ville. Le stade du rugby, du Hameau, est juste à côté du nôtre, donc quand on n’a pas match on voit les gens s’y déplacer, et on voit vraiment de la ferveur dans la ville. Je me sens bien dans cette ville. Étant formé à Bordeaux, ce n’est pas très loin… Je me sens bien, c’est un club qui est sain, qui commence à grandir au fur et à mesure », a affirmé le milieu de terrain sénégalais.

L’international sénégalais semble connaître à la lettre les plans de son club actuel. Saivet n’a pas manqué d’apprécier la trajectoire des Jaune et Bleu qui ne veulent pas brûler les étapes. « On espère trouver de la stabilité déjà pendant plusieurs années en Ligue 2, et après, voilà, on ne sait jamais, sur une année pourquoi pas rêver d’aller chercher plus haut… Mais c’est un club qui se structure, qui commence à mettre des bases un peu plus solides, à aller chercher des joueurs beaucoup plus intéressants, un peu plus percutants on va dire. Maintenant, il ne faut pas brûler les étapes, il faut continuer de progresser et de bien travailler comme ça a été fait depuis plusieurs années. Je suis vraiment content de faire partie de ce projet-là », s’est-il exprimé sur TV7.