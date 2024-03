Deux Sénégalaises signent en D2 féminine française et brillent dès leur début

Les signatures de Coumba Sylla Mbodji, attaquante de 21 ans, et Wolimata Ndiaye, défenseure de 20 ans, au Thonon Evian Grand Genève FC, évoluant en deuxième division féminine française, ont été officialisées le 6 mars 2024 par le club. Ces acquisitions depuis l’USPA de Dakar et l’AS Bambey représentent une belle prise pour la formation française.

L’impact de ces joueuses s’est fait ressentir immédiatement puisque, lors de leur première apparition contre Albi, Sylla Mbodji a contribué avec un but et une passe décisive, soulignant ainsi leur apport potentiel dans la quête de maintien du club en D2. Leur énergie et leur talent sont annoncés comme cruciaux pour les ambitions du Thonon Evian Grand Genève FC.

Leur intégration est un sujet de réjouissance pour le coach Wahid Chaouki qui, avec son staff, leur a souhaité la bienvenue et espère une adaptation rapide et fructueuse qui favorisera leur épanouissement au sein de l’équipe.