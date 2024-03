Habib Beye déplore la discrimination religieuse à l’encontre des joueurs durant le ramadan

À la suite du match Red Star contre Nancy, qui s’est soldé par un score de parité (1-1), Habib Beye, le coach du Red Star, a pris la défense de ses joueurs observant le ramadan. Il exprime son regret face aux regards souvent négatifs portés sur cette pratique. « Je respecte vraiment la foi de mes joueurs, quelle qu’elle soit, » a-t-il affirmé, soulignant l’importance de l’accompagnement des joueurs dans leur foi.

S’adressant aux médias, Beye a loué les bénéfices insoupçonnés du ramadan pour son équipe. « Moi, je ne vois que les avantages : ça crée de la cohésion, ça crée aussi des discussions, ça crée aussi une solidarité, » a-t-il relevé, tout en mettant l’accent sur l’hypocrisie de ne critiquer que le ramadan et non les autres pratiques religieuses, évoquant le carême chrétien.

Critiquant les perceptions étroites et discriminatoires, Beye s’est positionné fermement contre l’inégalité de traitement envers les religions. Il met en lumière une forme de discrimination religieuse dans le football et appelle à plus de respect et de compréhension.