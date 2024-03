Fatick: Dr Cheikh Kanté sur les enjeux de la présidentielle « La malédiction des matières premières est une réalité et des forces occultes sont tapis dans l’ombre pour déstabiliser le pays. Nous ne devons pas l’accepter »

Dans la cour de l’école élémentaire Thiagoune Ndiaye où il a accompli son devoir citoyen, le président du conseil départemental de Fatick ,Dr Cheikh Kanté, dit « il faudrait comprendre que notre pays vit une séquence assez importante dans sa politique, dans l’avenir des jeunes . Il faudrait que le prochain président que je souhaite être notre candidat puisse en tirer les conséquences. Il doit convoquer des assises politiques avec toutes les classes politiques, la société civile, les forces vives de la nation pour une reconstruction du processus électoral. Le président Macky Sall a été très démocratique. Il a refusé son deuxième mandat alors que la constitution le lui permettait. Il pouvait dissoudre le conseil constitutionnel en vertu de l’article 52 mais il ne l’a pas fait. Si s’était moi je l’aurais fait » a martelé Dr Cheikh Kanté .

Poursuivant le plénipotentiaire départemental de la coalition bby avertit « le Senegal est actuellement en danger et que la malédiction des matières premières est une réalité. A cause du pétrole et du gaz, des forces occultes sont tapis dans l’ombre et elles veulent déstabiliser le Senegal. Nous ne devons pas l’accepter » prévient l’ancien directeur général du port autonome de Dakar.

Dans le même sillage, Dr Cheikh Kanté s’interroge « Tous les gens qui gesticulent actuellement ou trouvent t’ils cet argent? Cela doit faire l’objet d’une réflexion ».

Pour terminer entouré de son staff, le ministre d’état félicite l’administration territoriale de la bonne organisation des élections présidentielles « Partout dans le pays et également dans la diaspora, le vote se déroule très bien . Je souhaite que le meilleur gagne et qu’il soit le meilleur pour le pays.