France : Le Red Star d’Habib Beye officiellement promu en Ligue 2 !

Battu sur sa pelouse par Dijon (0-2), le Red Star d’Habib Bèye accède malgré tout à l’étage supérieur, après le match nul de Martigues face à Cholet.

Le Red Star Football Club jouera bel et bien en Ligue 2 la saison prochaine. Malgré son revers ce vendredi 19 avril contre Dijon (0-2), le tout premier à domicile depuis le début de la saison, la formation entraînée par l’entraîneur sénégalais Habib Bèye est assuré de finir au moins au deuxième rang du Championnat de National 1. Cela parce que Martigues (3e) a été tenu en échec sur sa pelouse par le Stade Choletais (2-2).

Avec douze points sur Martigues à quatre journées de la fin, le Red Star ne peut plus être rejoint par les Rouge et Jaune qu’il a battus à l’aller comme au retour. Une issue très heureuse et totalement méritée pour Cheikh Ndoye et ses partenaires qui réalisent une superbe campagne depuis le début. Le Red Star était descendu en National A à l’issue de la saison 2018-2019. Habib Beye et ses hommes vont désormais viser le titre.