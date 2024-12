Grâce présidentielle accordée au fils de l’ex-président angolais dos Santos

Le président angolais Joao Lourenço a récemment décidé de gracier une cinquantaine de condamnés, parmi lesquels figure le fils de l’ancien président Jose Eduardo dos Santos. Ce dernier, connu sous le surnom de « Zenu », avait écopé de cinq ans de prison pour un détournement de fonds. L’agence Sud Quotidien rapporte cette information dans ses colonnes.

Cette mesure de clémence intervient alors que l’Angola se prépare à célébrer le cinquantenaire de son indépendance l’année prochaine. Le décret présidentiel, publié sur la page Facebook de la présidence, met en avant un esprit d’ »harmonie, de clémence, d’indulgence, de concorde et de fraternité », souligne la même source. Âgé de 46 ans, Jose Filomeno dos Santos avait vu sa condamnation validée en juillet par la Cour suprême de Luanda, après une annulation initiale pour vices de procédure par une autre cour. Il est l’un des premiers membres de la famille dos Santos à avoir été poursuivi dans le cadre de la vaste campagne anti-corruption lancée par Joao Lourenço depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Sud Quotidien précise qu’entre 2013 et 2018, Zenu dirigeait le fonds souverain angolais et qu’il est accusé avec trois co-prévenus d’avoir illégalement transféré 500 millions de dollars de la Banque centrale vers un compte londonien lié à une agence du Crédit Suisse. Cette opération aurait permis de détourner jusqu’à 1,5 milliard de dollars. La famille dos Santos, dont l’ancien président est décédé en 2022, dénonce ce qu’elle estime être une « persécution » politique à son encontre orchestrée par le président Lourenço. Celui-ci avait écarté toute personne de confiance de son prédécesseur des hautes sphères de l’administration, des entreprises publiques, et des organes de sécurité du pays. Par ailleurs, la fille aînée de dos Santos, Isabel, surnommée la « princesse » et classée par Forbes comme la femme la plus riche d’Afrique, est également dans le viseur des enquêtes. Elle est accusée d’avoir détourné des milliards de dollars provenant d’entreprises publiques, une information également relayée par sudquotidien.com.