De la sortie grave de NKN, l’ex-patronne de Sweet Beauty !(Par Youssou Diallo)

Le retour en force des liaisons toxiques dans la quête du pouvoir se manifeste de plus en plus ces derniers temps ! Cette dame, NKN, pour ne pas la nommer, ainsi que d’autres chevaliers du projet, n’ayant pas reçu leur juste part du gâteau, constituent de véritables bombes à fragmentation contre les dirigeants actuels du pays.

Wade avait eu l’intelligence et le pragmatisme politique de faire voter la loi Ezan afin de neutraliser ce type de menaces, en dépit des obstacles, envers et contre tout.

Pour l’actuel régime, la meilleure solution pour évacuer et neutraliser ces bombes humaines serait que le Conseil Constitutionnel invalide la loi interprétative de la loi d’amnistie. Ainsi, tous les actes liés à leurs menaces seraient effacés. Autrement, ce genre de sorties de la part de ces alliés encombrants et dangereux d’hier risque de se répéter de manière de plus en plus fréquente et accélérée !

Il serait sage d’apprendre du pragmatisme politique du Pape du Sopi, plutôt que de s’enfoncer dans une voie sans issue heureuse.

A bon entendeur…

Youssou Diallo

Président du Club Sénégal Émergent