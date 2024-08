Pas de vacances à l’étranger pour les membres du gouvernement gabonais. Ainsi en a décidé le président de la transition Brice Clotaire Oligui Nguéma.

Les ministres sont invités à passer « leurs jours de congés (une semaine) à l’intérieur du territoire national et en particulier dans leurs localités respectives », indique le communiqué publié par le Conseiller spécial et porte-parole du président, Ulrich Manfoumbi Manfoumbi.

Encourager un « retour aux sources et une proximité accrue avec les populations locales »L’homme fort de Libreville, estime que cette injonction permettra aux membres du gouvernement de « s’imprégner des réalités et des attentes de (leurs) compatriotes ». Elle encourage également ” un retour aux sources et une proximité accrue avec les populations locales ».Il peut toutefois, avoir des exceptions, surtout pour des raisons de santé, ou d’autres cas de force majeure, « dûment justifiée ». Oligui Nguéma passe ses vacances dans le Haut Ogooué.