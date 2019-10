Genk-Naples : Une standing ovation pour Kalidou Koulibaly

A l’occasion de la rencontre Genk-Naples, les fans du premier club cité rendront un vibrant hommage à Kalidou Koulibaly pour services rendus à la ville belge. Une cérémonie d’honneur à couper le souffle.

Les supporters de Genk préparent une standing ovation pour Kalidou Koulibaly. C’est du moins ce qu’affirme le président du club, Peter Croonen, à l’occasion du match contre Naples, ce mercredi soir.

Honneur à Koulibaly

« Koulibaly est une bonne personne. Il va recevoir des acclamations de nos fans, tous debout. Félicitations à Naples », confirme Croonen, qui ne tarit pas d’éloges pour le Sénégalais Corriere dello Sport visité mercredi par Senego.

De Metz à Genk

« Kalidou a toujours montré de l’amour envers le Genk. Enfin, nos fans auront l’occasion de le saluer par une standing ovation. Quand nous l’avons récupéré du Metz, nous avons pu constater qu’il avait un potentiel particulier ».

Kalidou a grandi

« Nous avons dû travailler dur pour corriger ses défauts et nous avons imaginé qu’il allait devenir un défenseur important. Mais à Naples, il a grandi plus que prévu. Et félicitations à Naples, qui a été bon et fort même de ne pas l’abandonner ».