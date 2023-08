Gabon : l’Association Survie met en garde la France de « toute intervention militaire »

L’association française Survie, qui milite notamment contre la “Françafrique”, a exhorté mercredi la France à « la plus stricte neutralité et en particulier à s’abstenir de tout interventionnisme militaire », après le coup d’Etat au Gabon.

Le Gabon est désormais sous le contrôle des militaires depuis ce mercredi matin. Un groupe d’officiers supérieurs de l’armée gabonaise a annoncé mercredi à la télévision avoir pris le pouvoir en raison du manque de crédibilité des récentes élections générales, peu après l’annonce de la victoire du président Ali Bongo à l’élection présidentielle.

Alors que la France dispose d’une base avec 350 militaires au Gabon, l’Association Survie demande à l’Élysée de ne pas intervenir au Gabon pour tenter de restituer le pouvoir au président Ali Bongo, déclaré vainqueur du présidentiel de ce mois d’août. Thomas Borrel, porte-parole de Survie, appelle la France à la plus stricte neutralité et en particulier à s’abstenir de toute intervention militaire.

« La France dispose d’une base permanente avec encore 350 militaires au Gabon [1] et on a vu le mois dernier au Niger que l’armée française avait été à deux doigts d’intervenir pour mettre fin au putsch. Paris ne doit pas privilégier le putsch électoral qu’a une nouvelle fois tenté le régime Bongo au putsch militaire initié par des officiers désireux de mettre fin à six décennies de pouvoir dynastique. Les militaires français doivent rester dans leur caserne, et se préparer à quitter définitivement le pays. Un agenda de retrait militaire total et inconditionnel sera un premier pas vers la fin de la Françafrique. »