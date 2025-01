FSF : Amara Traoré remplace Aliou Cissé à la tête du Département d’élite

Amara Traoré a été nommé nouveau responsable du Département d’élite de la Direction technique nationale du football sénégalais, succédant ainsi à Aliou Cissé. Cette désignation marque un retour au premier plan pour l’ancien sélectionneur des Lions, connu pour son expérience et sa connaissance du football africain.

Amara Traoré, ancien buteur du club français de Gueugnon et international sénégalais dans toutes les catégories, a déjà écrit une des pages de l’histoire du football national en tant que sélectionneur de l’équipe du Sénégal entre 2009 et 2012. Il a également laissé son empreinte sur le plan local, en entraînant des clubs emblématiques comme la Linguère de Saint-Louis et le Jaraaf de Dakar.

Ce changement intervient à un moment crucial, alors que le Sénégal se prépare pour plusieurs échéances importantes, dont les CAN U17 et U20, ainsi que le CHAN. Avec son expérience, qui inclut des passages à la tête des clubs guinéens Horoya AC et AS Kaloum, Amara Traoré est attendu pour apporter un souffle nouveau à la gestion de l’élite footballistique sénégalaise.

Le défi sera de taille pour celui qui prend le relais d’Aliou Cissé, l’homme derrière les récents succès des Lions. Amara Traoré devra poser les bases d’une relève solide pour maintenir le Sénégal parmi les grandes nations du football africain.