Pilule du lendemain: plus de détails sur cette contraception d’urgence utilisée par les jeunes

Il a été remarqué que pendant les fêtes de fin d’année, certains contraceptifs sont en rupture dans les pharmacies sénégalaises. Ce qui laisse déduire que les jeunes sont sexuellement actifs.

Mais pour ne pas pâtir de leurs actes, ils adoptent des moyens de protection. Seneweb a posé la question et d’après des pharmaciens, la période pré-ramadan (“teudj” saison), est celle où ce médicament est plus prisé par les jeunes qui se soucient plus de l’effet « abortif » que des caractéristiques de cette contraception.

La pilule du lendemain est une contraception d’urgence utilisée quelque temps après le rapport sexuel non ou mal protégé. Le terme “pilule du lendemain” trompe, parce qu’il laisse croire que le médicament peut être utilisé seulement le lendemain. Pourtant, il est démontré que la pilule de contraception d’urgence (PCU) est efficace dans les trois jours suivant une relation sexuelle non protégée.

Quand prendre une contraception d’urgence hormonale ?

La pilule du lendemain peut être prise après un rapport sexuel non ou mal protégé, dans le but d’éviter une potentielle grossesse. Plusieurs situations peuvent conduire à sa prise, notamment l’absence de contraception, un mauvais usage de la méthode contraceptive, une déchirure ou un glissement du préservatif, l’oubli de pilule ou de patch contraceptif…

Qui peut s’en procurer ?

Toutes les femmes peuvent utiliser une contraception hormonale d’urgence ou pilule du lendemain, indépendamment de leur âge. Deux types de médicaments existent : celui contenant l’hormone appelée lévonogestrel et l’autre contenant de l’ulipristal. La pilule du lendemain doit être prise le plus rapidement possible après le rapport sexuel. il est recommandé de la prendre dans les 12 heures qui suivent le rapport. La prise est possible jusqu’à trois jours pour le médicament composé de lévonogestrel et cinq jours pour le médicament contenant de l’ulipristal.

Risques, dangers et effets secondaires de la pilule du lendemain

Les effets indésirables de la pilule du lendemain sont peu nombreux. Des saignements peuvent parfois apparaître dans les jours suivant la prise. Certaines femmes peuvent également ressentir des maux de tête, des douleurs au ventre et des nausées. Sa prise régulière n’est pas recommandée.

Quelle est l’efficacité de cette pilule

Sa prise doit intervenir idéalement dans les 12 heures suivant le rapport sexuel non protégé et au maximum dans les 72 heures (trois jours) après celui-ci. Son efficacité varie de 58 à 95 % selon le délai entre le rapport sexuel et la prise du comprimé : plus cette contraception est mise en place tôt, plus elle est efficace.

Demander conseil à un médecin

Vous pouvez obtenir la contraception d’urgence ou “pilule du lendemain” sans ordonnance en pharmacie, mais pour l’adoption de ce médicament, il est recommandé de demander conseil à un médecin, d’abord.

D’après les informations requises par seneweb auprès de pharmaciens, de jeunes Sénégalais usent beaucoup de cette méthode, particulièrement pendant les périodes de fin d’année et de pré-ramadan (“teudj” saison).