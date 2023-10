C’est l’une de ces happy ends dont seul Hollywood a le monopole de la mise en scène et que rêvent de connaitre tous les voyageurs qui, un jour, ont eu à oublier une valise, un portefeuille ou un sac dans un aéroport. Et l’heureux acteur de cette fin heureuse est un natif du Sénégal, citoyen du monde et voyageur insatiable.

Alors que, depuis plus de cinq décennies, l’homme partage sa vie entre deux avions, c’est à l’aéroport de Chongqing, dans la municipalité du sud-Ouest de la Chine, au confluent du fleuve Yangzi Jiang et de la rivière Jialing, qu’un événement qui marquera à jamais la vie de ce Sénégalais est arrivé. Et son histoire, c’est à Kéwoulo que l’homme d’affaires, qui veut rester anonyme, l’a raconté «pour exprimer (sa) profonde gratitude et (ses) sincères félicitations à l’équipe sous les ordres de Mr HE BO WEN, matricule 020329 de la police chinoise.»

Si l’homme a tenu à ce que son histoire soit connue du monde entier, c’est que, marqué par cette qualité rare, il aimerait «saluer le professionnalisme, l’intégrité et la courtoisie dont les policiers chinois ont fait preuve à l’occasion de (sa) récente expérience à l’aéroport de Chongqing ; lors de ses vacances, en famille, au pays du soleil levant.» C’est le 4 juillet 2023, en fin d’après-midi, que le vol 3U-8162 conduisant la famille de ce citoyen du monde a atterri sur le tarmac de l’aéroport de Chongqing. « Après avoir récupéré nos bagages et quitté le parking, nous avons rejoint notre résidence à Chongqing. Cependant, à notre arrivée à la maison, après deux heures de route, j’ai réalisé, avec consternation, que mon cartable contenant tous nos passeports, des documents extrêmement importants ainsi de l’argent pour notre séjour n’étaient pas avec nous.» A témoigné l’homme.

Secoué par la perte de son cartable et conscient qu’’il en est le seul responsable ; puisque n’ayant pas été vigilant lorsque le chauffeur montait leurs bagages dans le véhicule, il s’est résigné à la triste idée que plus jamais il ne le reverrait. «J’étais persuadé d’avoir perdu définitivement mon cartable. Cela, du fait que je suis un grand voyageur qui parcourt le globe depuis plus de quarante ans et que de désagréables expériences me sont arrivées à travers le monde, particulièrement en Europe où j’ai eu à perdre des objets de valeur, de l’argent, des documents qui m’ont été dérobés dans des aéroports.» A-t-il fait savoir pour montrer combien cette expérience chinoise est à magnifier.

Alors qu’il avait cru ne plus jamais revoir ses biens, la famille a, toutefois, décidé de rebrousser chemin pour aller signaler la perte de son bagage à l’aéroport. Soudain, alors que la voiture, conduisant la famille, filait droit vers l’aéroport de Chongqing, le téléphone de l’épouse s’est mis à sonner. Au bout du fil, une personne se présentant comme un membre de la police de l’aéroport de Chongqing déclare avoir le dit cartable portant ce numéro de téléphone. A en croire l’interlocuteur qui s’est exprimé en Mandarin, la langue principale en Chine, «c’est un agent de sécurité qui a retrouvé le cartable sur le parking de l’aéroport et l’a remis au poste de police.»

«J’étais comme dans un autre monde, s’est exclamé toujours le bienheureux, loin de celui-là dans lequel nous vivons aujourd’hui avec ses envies et ses coups bas. Je ne croyais pas en mes oreilles. Je ne savais pas que cela pouvait exister encore : que des hommes et femmes, en ce 21ème siècle où la course aux richesses est devenue le sport favori de tous, font passer l’être humain avant tout. Je ne pensais pas qu’il y avait des personnes qui croient, encore, en ces valeurs de droiture, d’honnêteté et de générosité. Je me suis demandé ce que j’ai fait d’extraordinaire sur terre pour être désigné comme celui qui allait vivre cette extraordinaire expérience humaine.»

Alors qu’il allait à l’aéroport pour faire une déclaration de perte, les policiers qui l’ont accueillis, lui ont posé les questions d’usage relatives à son cartable, afin de vérifier la conformité de l’intégralité de son contenu. «Aussi invraisemblable que cela puisse arriver, tout était là, en ordre. Rien ne manquait et ils m’ont aussitôt remis mon cartable.» A témoigné l’homme.

Touché par ce geste qui sort de l’ordinaire, l’homme d’affaire Sénégalais, pétri des valeurs de Téranga et de partage et, surtout, conscient que «toute bonne action doit être récompensée», a décidé d’offrir à ses bienfaiteurs une petite récompense « pour magnifier leur admirable action.» Une fois de plus, les policiers chinois vont le surprendre: ils ont, avec respect et courtoisie, refusé tout simplement de prendre l’enveloppe que l’homme d’affaire sénégalais leur a tendu , «Je leur ai dit s’ils ne la voulaient pas, pour eux, ils pouvaient remettre l’enveloppe au service social de la police. Mais, ils ont refusé. Me disant qu’ils n’ont fait que s’acquitter de leur devoir premier qui est de protéger les personnes et leurs biens. Et que leur intervention était simplement le reflet de leur engagement envers cette mission. »

L’humilité de ces policiers chinois, qui étaient en face de l’homme d’affaires sénégalais, comme l’expression de leur dévouement au service de l’être humain ont laissé une empreinte si profonde au visiteur qu’il a décidé, à défaut de pouvoir les récompenser avec de l’argent, en parler au monde afin que cette attitude qui les a honorée puisse être source d’inspiration pour l’humanité. «J’ai eu à rapporter ce témoignage aux plus hautes autorités policières et sécuritaires de mon pays, le Sénégal. J’ai également fait part de ce témoignage à plusieurs autorités et Chefs d’États que j’ai eu à rencontrer lors des derniers sommets tenus à Saint Pétersbourg, en Russie, et à New York lors de la dernière assemblée Générale des Nations Unies. En cette période où les messages d’espoir sont rares, dans un monde où le sens de l’éthique, de la morale et du patriotisme ont tendance à disparaître, je tiens particulièrement à vous féliciter et à exprimer ma fierté et ma profonde gratitude à toute votre équipe de Chongqing.» A-t-il écrit dans une correspondance qu’’il s’est senti devoir de rédiger pour remercier la police chinoise.

Chanceux qu’il a été de tomber sur des gens aussi honnêtes et conscients de leur mission, le voyageur sénégalais a, dans sa correspondance adressée au chef de la police, écrit que «pour l’éternité, il est de (mon) devoir de faire connaître cet acte honorable que (les policiers Chinois ont posé) qui magnifie la Chine et honore l’humanité. Et (je ne cesserai) de rendre ce témoignage partout où (je serai) à travers le monde pour que ce chemin soit emprunté par tous. Veuillez, Monsieur le Responsable de la Police de Chongqing, recevoir l’expression de ma gratitude ainsi que ma plus profonde reconnaissance.»