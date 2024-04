Emploi des jeunes et formation professionnelle : Voici les fortes mesures prises par Diomaye

«Des priorités nationales». Il s’agit de la formation professionnelle et technique, et de l’emploi des jeunes, selon le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Ainsi, le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre de prendre les mesures idoines visant à mutualiser et optimiser les ressources et interventions de toutes les structures publiques de soutien et de promotion de la formation professionnelle, de l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeunes.

«Il a, à cet égard, demandé d’harmoniser les bases de données sectorielles relatives aux demandes et offres d’emplois », lit-on dans le communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi 24 avril.

Lequel ajoute : «Le chef de l’Etat a demandé au Premier ministre et aux ministres en charge des Finances, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et du Travail de procéder, dans les meilleurs délais, à une revue de l’écosystème des structures, moyens d’intervention et offres de formation professionnelle et technique, en vue d’améliorer l’allocation des ressources destinées aux cibles de la formation professionnelle et technique. »

Dans cette perspective, Bassirou Diomaye Faye a indiqué l’urgence d’implémenter à la primature un système de suivi des politiques de promotion de l’emploi des jeunes et de veiller à l’insertion professionnelle rapide des jeunes diplômés de l’enseignement en français et en arabe.

Pour finir, il a demandé au Premier ministre de veiller à la territorialisation des politiques de formation professionnelle et technique et d’emploi des