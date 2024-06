Éducation : Lancement de l’Initiative pour une Éducation Humaniste et Environnementale

Le ministère de l’Éducation nationale (MEN) a annoncé une Nouvelle Initiative pour la Transformation Humaniste de l’Éducation (NITHE) visant à promouvoir l’éducation environnementale dans les écoles sénégalaises. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale pour un Sénégal propre « Setal Sunu Reew », lancée par Son Excellence, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

La NITHE cherche à sensibiliser la communauté scolaire sur l’importance de la propreté et de l’hygiène. Le MEN, en partenariat avec les Ministères des Forces armées, de la Jeunesse et de l’Environnement, prévoit de mobiliser les acteurs de l’éducation autour de projets clés.

Les projets incluent la réhabilitation des infrastructures scolaires, l’investissement humain à travers « Setal Sunu Ekol », et l’aménagement d’espaces verts avec comme thèmes centrals « un élève, un arbre » et « une école, un jardin scolaire ». Le ministre Moustapha Guirassy a détaillé ces initiatives dans une circulaire adressée aux établissements scolaires.

La note officielle précise que la pérennisation de ces actions devrait encourager les bonnes pratiques pour une école verte et créer des synergies entre l’école et d’autres secteurs comme le privé, la société civile, et les acteurs communautaires.

Moustapha Guirassy a chargé les inspecteurs d’intégrer ces actions dans l’évaluation des élèves et des enseignants, favorisant ainsi une adhésion durable aux objectifs environnementaux et éducatifs de la NITHE.