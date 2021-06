Fermeture des frontières avec le Sénégal : Embalo se fait l'avocat du Sénégal et assène ses vérités à Condé en plein sommet

Ce samedi, lors du sommet de la CEDEAO, la tension a prévalu entre les Présidents Umaro Sissoko Embalo et Alpha Condé. Le Bissau Guinéen, qui n’a toujours pas digéré la fermeture des frontières guinéennes par Alpha Condé, a demandé à ses homologues de lui dire la vérité.

«Je regarde ici mais personne ne comprend. Parce qu’il n’y a pas de guerre entre le Sénégal et la Guinée Conakry. Du fait de l’esprit d’amitié ai sein de la CEDEAO, nous devons dire la vérité au président Alpha. Il n’avait pas le droit de fermer les frontières avec le Sénégal, la Guinée-Bissau et la Sierra Leone. Je n’enverrai jamais des ministres pour signer ces types d’accord», a martelé Umaro Sissoko Embalo avant d’être stoppé net par Nana Akufo’Addo, le président ghanéen. Ses propos ont été traduits pas «Médiaguinée».

Pour rappel, Le Président Condé avait décidé, unilatéralement, de fermer les frontières de son pays avec le Sénégal et la Sierra Leone à l’approche de l’élection présidentielle du 18 octobre dernier. Il avait évoqué, des raisons sécuritaires.