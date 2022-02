Fatma Samoura intègre le Sénat de la Fédération Internationale de l’Automobile

La Secrétaire Générale de la FIFA Fatma Samoura rejoint, en tant que membre indépendant, le Sénat de la FIA, l’organe de décision le plus important de la Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), en charge notamment de la gestion et des finances.

Il s’agit d’un engagement bénévole.

Fatma Samoura mettra son expérience au service de la réforme, de la bonne gouvernance, de la promotion de la diversité et de l’égalité des sexes au sein du Sénat, rapporte Les Échos.

Rappelons que cette instance, qui réunit les deux piliers de la FIA (sport et mobilité), traite également des questions de management et définit la politique générale de la fédération.

Interrogée au sujet de son arrivée au Sénat de la FIA, Fatma Samoura a indiqué : “Je suis fière d’avoir été choisie comme membre indépendant du Sénat de la FIA par le président de la FIA, Mohammed Ben Sulayem. J’ai hâte de travailler à ses côtés et avec les autres sénateurs pour proposer à la FIA et à l’ensemble des acteurs de la discipline un avenir sous le signe du progrès, de l’inclusion et du développement durable”.