Fatma Samoura reçoit le Prix d’Excellence du World Football Summit, une première !

Fatma Samoura récompensée! Le Secrétaire Général de la FIFA, a été choisi pour recevoir le tout premier World Football Summit Award of Excellence pour toute sa carrière. Une récompense sera remise lors du prochain Sommet mondial du football, qui aura lieu à Séville, en Espagne, les 20 et 21 septembre. Ce prix est décerné en reconnaissance de ses réalisations exceptionnelles et de son influence sur l’avenir du football.

Avant de devenir la première femme africaine secrétaire générale de la FIFA, Fatma Samoura, née au Sénégal, a travaillé pendant 21 ans aux Nations Unies. Sa mission prendra fin en décembre 2023.

Son travail a enrichi le sport et la société en général, soulignant la puissance du football comme un catalyseur de changement positif.

Il s’agit de la première fois qu’une personne reçoit le Prix d’excellence du Sommet Mondial du Football pour sa carrière entière, et la cérémonie de remise des prix s’annonce mémorable, Célébrez l’apport remarquable de Fatma Samoura au monde du football. Son œuvre a enrichi à la fois le sport et la société au sens large, souligner le pouvoir du football en tant que catalyseur du changement positif », affirme l’APO.

D’après Jan Alessie, co-fondateur et directeur du Sommet mondial du football, Fatma Samoura a travaillé fort pour façonner l’avenir de l’industrie du football. Nous l’avons constaté nous-mêmes au Sommet mondial de football, dont elle a été une précieuse conseillère.Nous ne pouvions trouver meilleure personne pour recevoir notre premier Prix d’excellence du , et nous espérons que cela incitera d’autres leaders à marcher sur les traces de Fatma », a-t-il dit.

Le Prix d’excellence du Sommet Mondial du Football ne récompensera pas seulement la contribution exceptionnelle de Fatma dans l’industrie du football, mais aussi son rôle de symbole d’espérance et d’autonomisation des femmes et des filles en Afrique. « Ce voyage démontre le potentiel des dirigeants africains à apporter des changements positifs sur la scène internationale. Fatma est un modèle pour les filles et les femmes africaines et un leader mondial dont nous pouvons tirer des leçons. » a confié Nicolas Pompigne-Mognard (Pompigne-Mognard.com), fondateur et président d’APO Group.