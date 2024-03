« Face to face » – Franc : “J’accorde 30 secondes à Bombardier, s’il ne vient pas j’irai le chercher »

Lors dû face à face de ce dimanche à Mbour, Franc (Jambaar Wrestling Academy) a défié Bombardier (Mbour). Le lieutenant de Modou Lô a en effet donné un ultimatum au B52 et juré de le battre le 1er mai prochain.

« Bombardier est un grand sportif et une référence pour nous. Mais je veux un combat de haute facture entre nous. Je vais lui dire ce que personne ne lui a jamais dit. Je lui donne 30 secondes et s’il ne vient pas j’irai le chercher pour le battre. Il n’a plus le niveau malheureusement car j’aurai aimé l’affronter dans ses années de gloire (…) Je ne sous-estime pas Bombardier mais je suis plus jeune et le sport favorise la jeunesse (…).”