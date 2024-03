Saly : La ministre Marie Khemesse Ndiaye inaugure le plus grand centre d’ophtalmologie de l’Afrique de l’Ouest

La ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khemesse Ndiaye, a procédé, ce mardi 12 mars 2024, à l’inauguration du centre international d’ophtalmologie Swiss Visio Sénégal.

Selon elle, “la cécité est un véritable problème de santé publique. En effet, selon les dernières estimations de l’OMS, la cécité et les déficiences visuelles sont responsables, au niveau mondial, d’un handicap visuel chez plus de 253 millions de personnes, dont la moitié présente des vices de réfraction non corrigés (myopie, hypermétropie ou astigmatisme). Les pays en développement concentrent près de 90 % des aveugles recensés à travers le monde. Le taux de cécité des régions à revenu faible ou intermédiaire est huit fois supérieur à celui des pays riches”.

Elle informe qu’au Sénégal, la cécité et les déficiences visuelles se situent au cœur des problèmes majeurs de santé par leur ampleur et leur gravité. “Avec une prévalence estimée à 1,42 %, on dénombrerait près de 165 000 aveugles et plus de 550 000 malvoyants. Cette prévalence serait construite autour des causes dominantes que sont la cataracte (0,31%), le trachome (0, 26 %), les cécités d’origine cornéenne (0,40 %), le glaucome (0,16 %) etc.”, assure Marie Khemesse Ndiaye.

Avec plus de 253 millions de personnes trainant un handicap des yeux, le Sénégal se dote du plus grand centre de l’Afrique de l’Ouest. Pour le directeur de la Sapco, Souleymane Ndiaye, “ce centre ophtalmologique va permettre au Sénégal de renforcer à la fois l’offre de soins oculaires, de traiter les pathologies les plus complexes de l’œil et de booster le tourisme médical”.

Bâti sur une superficie de 3 000 m2 pour un coût global de 3,5 milliards F CFA, le centre a pour objectif d’améliorer la santé visuelle de la population sénégalaise et, au-delà, de toute la sous-région. Mieux, il va contribuer à la réduction de la prévalence de la cécité en proposant des soins oculaires complets.