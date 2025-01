Expulsions aux États-Unis : Analyse des 1,4 Million de non-citoyens concernés et les défis Internationaux

Selon les données fournies par le Service de l’immigration et des douanes des États-Unis (Immigration and Customs Enforcement – ICE), dans le cadre des opérations d’exécution et d’expulsion (Enforcement and Removal Operations – ERO), un total de 1 445 549 non–citoyens figurait, au 24 novembre 2024, sur le registre des non-détenus ayant reçu un ordre définitif d’expulsion.

Ces chiffres concernent exclusivement les individus ayant été identifiés comme expulsables à l’issue de procédures judiciaires et administratives d’immigration. Tous ces individus sont en situation irrégulière selon la loi américaine et sont soumis à un ordre légal d’expulsion du territoire. Le registre des non-détenus regroupe des personnes qui ne sont pas physiquement détenues dans les centres de rétention de l’ICE, mais qui sont suivies dans le cadre des opérations de contrôle migratoire. Les données fournies par l’ICE incluent une répartition par pays de citoyenneté pour les personnes concernées, mettant en lumière les nationalités les plus représentées parmi celles ayant reçu un ordre définitif d’expulsion. Ces chiffres permettent de mieux comprendre les origines des non-citoyens concernés et les particularités liées à leur expulsion. Certains pays posent des difficultés particulières pour la mise en œuvre des ordres d’expulsion. Ces défis incluent :

Restrictions diplomatiques ou administratives : certains pays refusent de coopérer pleinement avec les États-Unis pour accepter le retour de leurs citoyens.

Protections humanitaires et internationales : des individus originaires de certains pays bénéficient de protections en vertu de la Convention contre la torture ou d’autres conventions internationales, interdisant leur renvoi vers des États où ils pourraient être exposés à des persécutions, des traitements inhumains ou dégradants.

Conflits ou instabilité politique : dans certains cas, l’expulsion est rendue impraticable en raison de situations de guerre ou de crise humanitaire dans le pays d’origine.

La répartition détaillée par nationalité et les raisons des difficultés d’expulsion permettent de mieux cerner les enjeux liés à la gestion migratoire aux États-Unis. Ces données contribuent également à éclairer les décisions politiques et administratives sur les priorités à donner dans la mise en œuvre des expulsions.