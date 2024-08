C’est une exclusivité Kéwoulo. Les conseils du Premier ministre Ousmane Sonko ont décidé qu’ils ne laisseront plus personne s’en prendre impunément à l’honnorabilité du leader de Pastef. Si Ousmane Sonko ne fait pas cas de ces attaques parfois non régélementaires, ses avocats, eux, ont, désormais, décidé de judiciariser les infractions à son encontre.

En sa qualité de porte parole du pool d’avocats, c’est Me Bamba Cissé qui a fait savoir la décision: désormais les responsables d’infractions envers la personne de Ousmane Sonko vont devoir s’expliquer devant la justice. Même si le concerné lui-même semble ne pas s’en faire de ces attaques injustes, les avocats, eux, ne comptent plus laisser prospérer les injures publiques et autres infractions à l’encontre du Premier ministre.

“En tant que citoyen, le Premier Ministre Ousmane SONKO, Président de Pastef-les patriotes entend, par le biais de ses conseils, user de son droit de saisir la justice. Sous ce rapport, une plainte sera déposée dès ce lundi 12 Août 2024 au Parquet de Dakar, contre Madiambal Diagne notamment, pour diverses infractions.” A fait savoir la robe noire.

Dans ce cadre, c’est le journaliste Madiambal Diagne, patron du groupe Avenir Communication et proche de l’ancien régime de Macky Sall, qui va ouvrir le bal des poursuivis. A en croire Me Bamba Cissé, une plainte sera, dès lundi 12 Aout, déposée à son encontre pour de multiples infractions pénales.

Pour l’avocat, “Monsieur SONKO reste indifférent auxdites attaques, mais son pool d’avocats entend assurer son rôle de veille et ne tolérera plus aucune dérive, non motivée par des considérations politiques, commise au détriment de leur client, et constitutive d’infraction à la loi pénale sénégalaise, sans réaction judiciaire.”