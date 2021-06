Éthiopie: les forces tigréennes de retour à Mekele et en mesure de contrôler d’autres villes

Dans le même temps, les autorités fédérales éthiopiennes ont donc annoncé avoir déclaré un cessez-le-feu unilatéral, lundi 28 juin, alors même que les rebelles tigréens reprenaient la capitale Mekele et que leur commandement, pour sa part, n’a pas évoqué de suspension des combats. C’est sous la signature du « gouvernement de l’État national du Tigré » que la rébellion de l’ancien TPLF a célébré la prise de la capitale régionale Mekele, lundi soir. « Les Forces de défense du Tigré et le gouvernement légalement élu du Tigré sont de retour à leur place légitime », affirme son communiqué de victoire. Mais aucune mention n’est faite du cessez-le-feu décrété par Addis-Abeba. Au contraire, la rébellion dit « poursuivre » les « forces d’invasion » et parle d’opérations de « nettoyage ». Du côté d’Addis-Abeba, la communication s’est faite en deux temps. D’abord, l’agence de presse officielle a relayé une « demande » de « cessez-le-feu humanitaire » formulée par le chef de l’administration pro-gouvernementale du Tigré, Abraham Belay, à l’approche de la saison des labours. Et cette demande a été aussitôt suivie par une dépêche annonçant une « acceptation » de ce cessez-le-feu unilatéral par les autorités fédérales, citant les difficultés liées au Covid-19, aux criquets pèlerins et aux déplacements de populations dues aux opérations militaires. Mais ce mardi, c’est le silence qui prévaut à ce stade. Autre acteur impliqué dans ce conflit au Tigré, le gouvernement érythréen n’a pas formellement réagi aux derniers événements. Le ministre érythréen de l’Information, Yemane Ghebremeskel, a simplement publié un tweet sibyllin, semblant dire que, pour l’Érythrée, la guerre contre l’ancien TPLF continuait, mais sans autre précision. En revanche, les Émirats arabes unis, qui ont été des alliés de l’Éthiopie au début du conflit, ont salué le cessez-le-feu et « souligné », ce qui est nouveau, « qu’une solution politique est le seul moyen de mettre fin au conflit dans le pays. »