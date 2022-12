L’Éthiopie menace d’une nouvelle offensive au Tigré pour lutter contre le «crime organisé»

En Éthiopie, un communiqué du gouvernement publié samedi 17 décembre suscite un regain de tension entre les autorités fédérales et celles du Tigré.

Deux mois et demi après la signature de l’accord de paix de Pretoria, un texte publié par une agence de communication publique affirme que le gouvernement pourrait « prendre des mesures » pour préserver les habitants de la capitale Mekele du « crime organisé ». L’Éthiopie envisage de relancer la guerre s’est aussitôt inquiété l’analyste Rashid Abdi, de l’institut Sahan Research, soulignant que le Premier ministre Abiy Ahmed profitait du succès de son voyage de réconciliation à Washington, à l’occasion du sommet Etats Unis-Afrique. Les autorités tigréennes n’ont pas manqué de réagir, mais plus prudemment. Leur porte-parole Kindeya Gebrehiwot a répliqué en rappelant que des « crimes odieux tels que les viols, les exécutions extrajudiciaires, les enlèvements et les pillages » continuent dans les zones tenues par les forces érythréennes et amharas, qui ne sont toujours retirées du Tigré.