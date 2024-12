États-Unis : Trump applique le slogan «America first» pour .....

À l’occasion de la Journée mondiale du migrant, Horizon Sans Frontières (HSF) a tenu une conférence de presse ce mercredi pour attirer l’attention sur les multiples défis liés à la migration. Son président, Boubacar Seye, a annoncé une nouvelle préoccupante pour les Sénégalais vivant aux États-Unis : à partir du 20 janvier 2025, Donald Trump prévoit de rapatrier les étrangers, une mesure qualifiée par M. Seye de « violation des droits humains ».

A cette décision de Donald Trump, de rapatrier les étrangers, Boubacar Seye, Président HSF, appelle à une protestation massive contre cette décision qui viole les droits de l’homme. Il n’existe pas de données précises sur le nombre exact de Sénégalais en situation irrégulière aux États-Unis. Mais des éléments suggèrent une présence notable de Sénégalais en situation irrégulière aux Etats-Unis. En 2017, environ 130 Sénégalais ont été expulsés des États-Unis pour entrée illégale ou séjour irrégulier, ainsi que pour divers délits. En septembre 2023, des migrants sénégalais ont été signalés parmi des milliers de personnes traversant la frontière américano-mexicaine, notamment dans la ville de Tucson, en Arizona. Lors de son intervention, Boubacar Seye a souligné l’ampleur croissante du phénomène migratoire, avec plus de 281 millions de migrants recensés à travers le monde, un chiffre en constante augmentation. Il a également dressé un tableau sombre des difficultés rencontrées par les Sénégalais à l’étranger. En 2024, 21 Sénégalais ont été tués ou retrouvés morts dans des circonstances tragiques, notamment au Brésil et en Algérie. Par ailleurs, plus de 300 passeurs sénégalais sont actuellement incarcérés au Maroc. M. Seye a demandé au roi du Maroc d’accorder une grâce royale à ces détenus. Les Sénégalais font également face à des situations critiques dans des pays comme l’Algérie, la Mauritanie et la Libye, où certains d’entre eux sont abandonnés dans le désert. Pour répondre à ces défis, HSF propose l’organisation d’assises nationales sur la migration au Sénégal, sous l’égide d’une commission nationale indépendante. Cette structure orienterait les débats sur des thématiques telles que la sécurité humaine, alimentaire, sanitaire, environnementale et judiciaire. Enfin, Boubacar Seye a mis en garde contre les discours populistes qui alimentent la division, soulignant leur danger pour la stabilité sociale, surtout face à un phénomène migratoire aussi complexe.