Équipe nationale: Pape Thiaw quitte son poste et attend la décision des...

Après la victoire du Sénégal face au Burundi lors des éliminatoires de la CAN 2025, Pape Thiaw s’est exprimé en conférence de presse pour faire le bilan de son passage en tant qu’entraîneur intérimaire. Visiblement satisfait, il a salué la performance de ses joueurs tout en restant prudent quant à son avenir à la tête de l’équipe nationale.

« Les joueurs ont respecté les consignes et ont voulu offrir une belle fin d’année au public », a déclaré Pape Thiaw. Il a particulièrement mis en avant Habib Diarra, auteur d’un doublé lors du match, tout en soulignant que l’équipe avait encore des aspects à améliorer : « Tout n’est pas parfait, il reste des choses à corriger. »

Concernant son avenir, le technicien sénégalais s’est montré réservé : « Mon intérim prend fin aujourd’hui. La décision appartient désormais à la Fédération. » Une déclaration qui remet la responsabilité entre les mains de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), chargée de décider si Pape Thiaw sera maintenu ou remplacé.

Malgré son statut d’intérimaire, Pape Thiaw quitte son poste avec un bilan irréprochable : quatre victoires en autant de matchs et aucune défaite, tout cela sans encaisser le moindre but. Sous sa direction, les Lions ont validé leur ticket pour la CAN 2025 avec brio, tout en redonnant confiance aux supporters après une période d’instabilité.

Reste à savoir si ce bilan suffira à convaincre la FSF de lui confier les commandes de manière permanente ou si elle optera pour un entraîneur plus expérimenté pour guider l’équipe dans les qualifications du Mondial 2026 et la prochaine CAN. Quoi qu’il en soit, Pape Thiaw aura marqué un passage mémorable à la tête des Lions.