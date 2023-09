Après la région de Kédougou, qui a enregistré le premier décès, l’épidémie du Chikungunya vient de faire une seconde victime. Ce deuxième décès a en effet été enregistré dans la région de Tambacounda.

« Le chikungunya est entré dans la région. Il a déjà fait une victime, un berger, domicilié dans le Makacolibantan. C’est un cas qui nous a été signalé tardivement. Quand il nous est arrivé, c’était trop tard. Et c’est pourquoi il n’a pas survécu », a révélé le Dr Bayal CISSE, Directeur régional de la santé de Tambacounda (DRS).

Selon lui, il y a 41 cas recensés dans la région de Tambacounda. « 4 dizaines de patients touchés par le virus sont actuellement suivis par nos services », a-t-il ajouté dans le journal Le Quotidien.

Alors que la maladie s’est largement propagée à Kédougou avec plusieurs dizaines de cas avant la région de Tamba, un plan de riposte est en cours d’exécution pour limiter la propagation de cette épidémie. Le Dr SALL conseille également aux éleveurs et autres agriculteurs qui fréquentent la brousse, « de bien se protéger les pieds et les bras, parties les plus ciblées par les moustiques… » « Il est transmis par une piqûre d’un moustique sauvage. Les signes sont la fièvre et des douleurs articulaires intenses », a-t-il ajouté.