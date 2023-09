Achat des moutons de Tabaski á Ziguinchor : Mise au point du Ministre Doudou Ka

24h après la sortie des éleveurs qui réclament plus de 10 millions FCFA à des responsables politiques qui serait mandaté par Doudou Ka, ministre sénégalais des transports aériens et du développement des infrastructures aéroportuaires est sorti de sa réserve, voici un extenso le texte de la déclaration…

“Depuis quelques jours, des informations mensongères, concernant des dettes que certains proches auraient contractées, disent-ils à mon nom, auprès de quelques éleveurs de moutons circulent sur les réseaux sociaux. J’ai constaté la diffusion de ces accusations diffamatoires dans une certaine presse. Je démens avec la plus grande fermeté ces allégations grotesques et mensongères qui constituent une atteinte grave à mon honneur et ma probité. Je confirme que je ne suis pas mêlé ni n’ai jamais été associé de près ou de loin à cette farce de mauvais goût. Face à ces imputations outrageantes proférées à mon encontre, j’annonce ma décision de porter plainte.https://youtu.be/W66jw06Reks?si=U70oyOk1moc9wqls

Je me suis toujours engagé à venir en aide aux personnes les plus vulnérables en procédant chaque année, lors de la Tabaski à une distribution de moutons. J’ai toujours personnellement veiller à ce que les engagements pris soient respectés auprès de tous les éleveurs. Cette année pour des raisons liées à mon pèlerinage à la Mecque, des personnes malintentionnées ont profité de mon absence pour contracter des crédits auprès d’éleveurs sans m’en informer. Je tiens à dire avec force, que ces actes n’engagent que leurs auteurs.