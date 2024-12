Les Enjeux de la Démocratisation en Afrique de l’Ouest : Le Modèle Sénégalais et un Retour à l’État de Droit des pays de l’AES

L’Afrique de l’Ouest traverse une période tumultueuse, marquée par la montée des coups d’État, des tensions politiques internes et des défis sécuritaires croissants. Parmi ces défis, le retour à la démocratie et à l’État de droit est crucial pour garantir la stabilité, la souveraineté et le développement durable des nations de la région du Sahel. Le modèle sénégalais, avec ses élections régulières, libres et transparentes ainsi que ses deux transitions démocratiques réussies, offre des leçons précieuses pour d’autres nations de la région, notamment les pays de L’AES et la Guinée, qui sont en proie à des crises politiques.

1. Le Modèle Sénégalais : Un Exemple à Suivre

Le Sénégal est souvent cité comme un phare de la démocratie en Afrique de l’Ouest. Depuis l’indépendance, le pays a connu une série d’alternances démocratiques pacifiques qui renforcent la légitimité de ses institutions, in fine, son rôle dans le panafricanisme souhaité et espéré. En effet, les élections présidentielles et législatives au Sénégal sont généralement considérées comme transparentes et représentatives, contribuant ainsi à un climat de confiance entre le gouvernement et la population. Ces éléments sont essentiels pour assurer un cadre propice à la gouvernance démocratique.

Le tandem constitué par le leader politique Ousmane Sonko et le Président Diomaye Faye a catalysé un mouvement puissant, portant les aspirations d’une jeunesse en quête de justice et de changement. La manière dont ces leaders ont su mobiliser l’opinion publique et dénoncer la corruption, l’impérialisme et l’autoritarisme est un modèle pour les autres nations qui cherchent à restaurer le triptyque État de droit, Démocratie et Souverainisme.

2. Les Défis des AES : Retour à la Démocratie

Les Autocraties Émergentes (AES) comme le Mali, où des militaires au pouvoir ont récemment évincé le Premier ministre Choguel Maïga, montrent à quel point le retour à la démocratie est complexe. Ce limogeage souligne les tensions entre institutions civiles et militaires, matière à incertitude pour l’avenir politique du pays. Les AES doivent s’engager vers une transition non seulement politique, mais aussi sociétale, afin d’intégrer toutes les couches de la population dans le processus de décision.

Le retour à la démocratie doit s’accompagner d’un engagement clair envers l’État de droit. Cela nécessite des institutions judiciaires indépendantes, la protection des droits humains et la création de mécanismes de participation citoyenne. Le Sénégal démontre que, même avec des défis, la gouvernance démocratique peut être une réalité.

3. Souveraineté et Autonomie : Une Alliance Stratégique

Un aspect fondamental de la réintégration des pays de l’AES comme le Mali et/ou la Guinée dans le cadre démocratique est la préservation de leur souveraineté. Les nations doivent naviguer avec prudence entre coopération internationale et autonomie. Le modèle sénégalais souligne l’importance d’alliances basées sur des intérêts communs et mutuellement bénéfiques, tout en restant vigilant face aux ingérences extérieures.

Dans le contexte géopolitique du Sahel, la gestion des menaces terroristes djihadistes exige une approche basée sur la sécurité mais aussi sur le développement socio-économique. Les ACD (Approches de Coopération et de Développement), combinant développement et sécurité, seraient essentielles pour que les pays de la région se stabilisent durablement.

4. Positionnement géostratégique et Défis du Sahel

Le Sahel vit une tension accrue liée à l’inefficacité du contrôle gouvernemental face à la montée du terrorisme. Les défis également liés aux Objectifs de Développement Durable (ODD) et au besoin d’un développement socio-économique inclusif requièrent que les pays de la région explorent des stratégies géopolitiques adaptées, axées sur le renforcement des capacités internes.

Le Sénégal, en tant que modèle démocratique, est aussi un acteur clé dans la diplomatie régionale sous le leadership du Président Diomaye Faye. Son engagement envers la paix et la sécurité dans le Sahel doit être soutenu par la promotion de la gouvernance démocratique et du développement durable. Une approche collaborative entre les nations civilisées et les organismes internationaux peut jouer un rôle critique dans la stabilisation de la région au bénéfice des peuples.

En conclusion, l’Afrique de l’Ouest et la région du Sahel représentent un carrefour de défis et d’opportunités pour la démocratie. Le Sénégal, avec son héritage démocratique, démontre qu’il est possible de concilier souveraineté, démocratie et état de droit: la révolution opérée le 24 mars 2024 à travers l’élection du président Diomaye Faye.

Ainsi, les pays de l’AES et la Guinée ont à apprendre de ce modèle, car ils oscillent entre régimes militaires et aspirations démocratiques. Un engagement rigoureux envers la démocratie, la justice et le développement socio-économique est une voie incontournable pour surmonter les obstacles contemporains, assurant ainsi un avenir stable et prospère pour toute la région du Sahel.

Dr. Seydina Oumar Seye.