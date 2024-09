Elections législatives : Mimi Touré, aussi, se range derrière Pastef pour bien se …

Leader du mouvement Mimi2024, Aminata “Mimi” Touré n’ira pas aux élections législatives prévues le 17 novembre prochain. Dans un communiqué, elle annonce qu’elle se range derrière Pastef.

“Parachevons la victoire du 24 mars par une large majorité à l’Assemblée nationale. Le Mouvement pour l’Intégrité, le Mérite et l’Indépendance, membre-fondateur de la Coalition Diomaye Président appelle ses militants, sympathisants et les sénégalais à parachever la victoire du 24 mars en votant massivement pour la liste PASTEF en vue de donner à notre régime les moyens de travailler activement pour l’avènement d’un Sénégal Souverain, Juste et Prospère. Motali Yéné le 17 novembre 2024“, a écrit Mimi Touré.

Celle qui a été récemment nommée Haut représentant du président de la République Bassirou Diomaye Faye suit donc les traces de Malick Gakou, qui a lui aussi annoncé qu’il se rangeait derrière Pastef pour les législatives.