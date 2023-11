El Malick Ndiaye : « Sonko n’est pas encore président mais en 2 ans, il a créé plus d’emplois que … » Par El Maestro -9 novembre 2023

« Ousmane Sonko a créé plus d’emplois et suscité plus d’espoir que son adversaire ». C’est l’avis du secrétaire national à la communication du parti PASTEF, El Malick Ndiaye.

« Il n’est pas encore président mais en 2 ans, il a créé plus d’emplois et suscité plus d’espoir que son adversaire briseur de carrières », déclare El Malick Ndiaye.

« Un régime caractérisé principalement par une pauvreté grandissante, des pertes en vies humaines par balles ou dans les océans, l’emprisonnement arbitraire et l’exil de notre matière première (la jeunesse) », dénonce-t-il.

Pour le secrétaire national à la communication du parti PASTEF, cette jeunesse mérite mieux que la répression, l’intimidation et l’ignorance.