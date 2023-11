Parrainage : la Cour suprême tranche ce jeudi

Le chemin de la présidentielle de février 2024 est jalonné de plusieurs détours menant à la Cour suprême. En attendant de se prononcer sur les recours concernant Ousmane Sonko, la Haute juridiction se penche ce jeudi sur celui de l’Union pour le socialisme et la démocratie (USD) à propos du parrainage. Le parti de Me Abdoulaye Tine demande la suppression de ce système de filtre des candidatures. Invoquant la décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui le remet en cause. «Du pain sur la planche (pour la juridiction concernée). Ce serait une catastrophe si la Cour suprême décidait de tout remettre en cause», commente Les Échos, qui donne l’information.

Articles similaires