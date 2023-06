Invité hier de l’émission dominicale “Grand Jury” de la RFM, Moussa Baldé a émis l’idée de la suppression des séries.

Selon le ministre de l’Enseignement supérieur, la question des séries n’est pas pertinente. Il explique que les séries n’existent pas dans le système scolaire de plusieurs pays. «Les élèves, quand ils arrivent au lycée, précisément en classe de seconde, on leur demande de choisir entre sciences et lettres. Je ne suis pas sûr qu’ils mesurent toutes les conséquences des décisions qu’ils prennent en ce moment. J’ai beaucoup réfléchi à ce sujet, parce que moi, je me dis que du préscolaire au collège, notamment en classe de 3e, on lui demande de faire la même chose et subitement, à 15-16 ans, dès qu’on arrive en 3e, on nous demande de faire des choix. Je ne pense pas que c’est si pertinent que cela. Je dirai que de la même façon, on a tous appris la même chose jusqu’en 3e. De la même façon, on apprendrait la même chose jusqu’en terminal», a précisé le ministre sur les ondes de la RFM.

Pour rappel, le système éducatif sénégalais a connu plusieurs réformes, ces dernières années. La dernière en date est la suppression définitive du Bac G devenue STEG (Sciences, techniques économique et des gestions) avec de nouvelles matières.

La question qui s’impose est de savoir si cette décision du ministre de l’Enseignement supérieur de vouloir supprimer les séries dans le système éducatif sénégalais va-t-elle prospérer.