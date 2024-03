Dindéfélo : la famille de l’étudiant Alpha_Yoro_Tounkara tué à l’UGB reçoit 10 millions et un billet pour la Mecque

La famille de l’étudiant Alpha Yoro Tounkara tué lors des violentes manifestations contre le report des élections à l’université Gaston Berger de Saint-Louis, a reçu des mains des autorités une enveloppe de 10 millions et un billet pour la Mecque, a annoncé sur sa page Facebook, kédougou7tv.com, qui précise qu’ une délégation conduite par des ministres de l’enseignement supérieur Moussa Baldé, Victorine Ndeye, ministre de la microfinance et le ministre auprès du ministre de l’intérieur Mamadou Saliou Sow en charge de la sécurité de proximité et de la protection civile, les autorités universitaires les autorités administratives s’est rendue à Dindéfélo, ce vendredi pour présenter leurs condoléances au nom du président de la République Macky SALL suite au décès de l’étudiant Alpha Yoro Tounkara lors des manifestations contre le report de la présidentielle. C’est ainsi, qu’au nom du chef de l’État, informe Kédougou7tv, le ministre Moussa Balde au nom du chef de l’État a donné une enveloppe de 10 000 000 millions à la famille et un billet à la Mecque pour sa maman.

