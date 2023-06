EDITO – À Anita, aucune pression ne fera faiblir la rédaction de SeneNews

Par Massamba KANE – Dans une de ses errances, comme elle/il en a l’habitude ces derniers temps, Anita s’en est pris(e) à la rédaction de SeneNews, allant jusqu’à menacer la structure de poursuites judiciaires. Ce faux compte qui s’érige en faucon (à la solde de la République?) ne se fixe plus de limites depuis qu’il lui est accordé le loisible plaisir de détenir des éléments d’enquête en exclusivité à la place de dignes journalistes. Comme s’il/elle était investi(e) de pouvoirs que l’on ignore, mais qui n’en sont pas moins réels, Anita se croit aujourd’hui sorti(e) de la cuisse de Jupiter et se permet de donner des injonctions de poursuite à des secteurs jadis indépendants de toute pression politico-médiatique.

De perroquet du net, Anita s’est mue en chef du parquet des réseaux sociaux. Elle/il donne des réquisitoires à longueur de journée et cible souvent de façon fallacieuse des gens qui n’ont pas la même opinion que sa petite personne. Voilà un personnage qui joue avec les libertés des gens, qui bafoue la sacralité des institutions de la République en publiant des infos de première main sur son fake compte, et qui se permet de donner des ordres à des agents qui furent naguère à équidistance des chapelles politiques. Les faits d’arme de cette « bêtise humaine » font légion depuis quelques temps et pour cause.

La publication des images du leader de Pastef dans le convoi de la gendarmerie, celle des photos de sa carte d’identité, son pistolet et son autorisation de port d’arme, la coupure du signal de Walfadjri, la suspension du compte de Walf dans l’application Wave, la poursuite ciblée de manifestants dont elle publie les photos et adresses sur les réseaux sociaux, tout cela porte la marque de ce personnage qui semble se complaire dans ce jeu avec la stabilité du pays. bon sang, qui est-il/elle pour que tout ce qu’il/elle dit soit suivi à la lettre? Les pouvoirs de cette dame-homme, cette personne qui n’assume pas ses écrits et ne s’assume pas en préférant se cacher derrière une page occulte, laissent perplexe toute personne éprise de justice.

Comment comprendre qu’un(e) citoyen(ne) lambda- si tant est que notre énergumène en soit un- peut jouir d’une si grande liberté sans que les autorités fassent quelque chose. La régulation des réseaux sociaux devrait permettre de se débarrasser de pestes du genre de cette personne tout comme leur restriction avait permis dernièrement de venir à bout des violences dans les manifestations. Qui peut le plus, n’est-ce-pas, peut le moins; ce moins salutaire qui voudrait que les parasites soient extirpées du débat sur les réseaux sociaux, quelques soient leur bord politique.

Plus qu’un faux compte, Anita s’érige en un faucon qui demande aux tenants actuels du pouvoir de briser tout sur leur passage. Mais c’est sans compter avec la détermination et le professionnalisme de SeneNews qui entend bien jouer pleinement son rôle de média indépendant, dans le respect strict du cahier de charges qu’il a signé. A SeneNews, il n’y a que des professionnels et la ligne éditoriale de la boite n’est acquise à aucune cause politique. D’ailleurs, Anita qui nous accuse d’insulter le président de la République souffre d’une double carence dont il faut l’aider à vite se guérir au risque de le/la voir consumé(e) par son inculture déplorable.

D’abord, il faut apprendre à cet(te) adulte qui joue au/à la gamin(e) les différents genres du journalisme. Un peu de culture aurait permis à notre grande gueule de savoir qu’un compte rendu est différent d’une chronique ou un éditorial, par exemple, lesquels engagent la personne qui parle. Mais dans l’article pour laquelle la dame-homme nous en veut, la rédaction n’a fait que rapporter l’avis et le ressenti de quelques Sénégalais- captures d’écran à l’appui- sur la visite du Chef de l’Etat en Ukraine. Ensuite, l’autre carence qu’il faut soigner chez le tout nouveau « régulateur du net » est sa connaissance limitée de SeneNews. Faudrait-lui dire qu’il ne se passe une semaine sans que notre rédaction ne soit accusée par les gens du Pastef d’être un site à la solde du pouvoir?

Qu’il soit réaffirmé ici et pour toujours, SeneNews ne fléchira jamais dans sa mission. Même entre le marteau de l’opposition et l’enclume du pouvoir, la structure restera accrochée aux principes d’éthique et de déontologie. Les opinions qui y sont véhiculées sont toujours assumées et signées contrairement à ce faux compte qui débite du galimatias à longueur de journée sans assumer.

Assumer, il faut le rappeler, c’est se révéler au grand public et révéler sa position. Ce n’est pas jouer aux forces occultes, derrière une page occulte, en véhiculant des messages occultes qui peuvent menacer la stabilité du pays, et le tout sans être inquiété. « Dans un Sénégal normal, normé et équilibré », pour reprendre cette belle expression de Serigne Mansour Sy Djamil, la place d’Anita aurait été entre quatre murs, ne serait-ce que pour les injures publiques et diffamations qu’elle fait à l’envie.

Massamba KANE

Directeur de Publication de la rédaction Senenews