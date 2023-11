Ecole publique, Abris provisoires, Daaras modernes : Les députés soulèvent les maux de l’éducation nationale

Le député Aly Mané soutient que 90 % des enfants sénégalais n’étudient pas dans les écoles publiques. Il appelle à sauver l’école publique. Il pointe du doigt les enseignants à qui, il affecte la responsabilité première.

« Nous tous, nous sommes de purs produits de l’école publique. Donc nous devons sauver l’école publique. D’abord la responsabilité première, ce sont les enseignants », a déclaré Aly Mané.

Abondant dans le même sens, le député du département de Goudomp Fatoumata Dabo a dénoncé un manque criard d’enseignants. « Il y a des écoles élémentaires où il y a un manque criard d’enseignants dans des établissements. Il y a 73 enseignants qui manquent dans ces établissements. Dans le moyen secondaire aujourd’hui, il y a un manque de 100 enseignants », dit-elle.

« Dans le département de Goudomp, il y a trop d’abris provisoires. Au niveau de la commune de Tanaf, il faut noter 20 abris provisoires. Si vous allez à Samine, il y a également 20 abris provisoires. J’ai totalisé dans tout le département, plus 200 abris provisoires. Je sollicite votre soutien dans ce sens pour que les enfants puissent bien étudier », implore la député Fatoumata Dabo.

Une question évoquée par le Député Ayib Daffé qui soutient que malgré la hausse du budget chaque année, les problèmes persistent. « Si nous allons dans la région de Sédhiou, il y a le déficit de 89 enseignants dans le moyen secondaire. Dans le primaire, nous avons un déficit de 52 enseignants dans le département de Sédhiou, 36 dans le département de Bounkiling et 73 dans le département de Goudomp en français et 18 en arabe », a déclaré Ayib Daffé.

« 46 % de taux d’abris provisoires dans l’élémentaire dans la région de Sédhiou »

Parlant des abris provisoires, il indique qu’on est à 46 % de taux d’abris provisoires dans l’élémentaire. « Au moment où je vous parle, le lycée de Marsasoum est en abris provisoires. À Sédhiou, on est à 46 % de taux d’abris provisoires dans l’élémentaire. Déficit de tables bancs également dans la région », dit-il.

Pour ce qui est des Daaras modernes, l’élu sollicite des programmes dans la région de Sédhiou. « Si vous allez dans les cités religieuses comme à Bogal, Tassilima, Kandialo, Ndiama, Soumboundou, Mankonoba, Darou Salam, Madina Souwané, Karantaba, Bagher, Binanko, etc., tous ces foyer veulent être soutenus et accompagnés par le ministère de l’Éducation nationale dans la construction et l’équipement des Daaras modernes. Ce que je voudrais souligner, c’est le retard dans l’exécution des travaux. Nous devons trouver des solutions à ce retard-là. Parce que, cela affecte le taux d’exécution dans le budget ».