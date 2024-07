Drame à Thiaroye : 3 enfants de même famille meurent dans une voiture en panne

Lés lundi dans un véhicule en panne à Thiaroye-Sur-Mer. Leurs parents sont dévastés.Kewoulo a recueilli la douleur de trois d’entre eux.

Maïmouna Niang (mère d’un des enfants) : «Avant de partir, mon enfant voulait du corned-beef au petit-déjeuner»

«C’est vraiment dur. Avant de partir, mon enfant m’a fait savoir qu’il voulait manger du corned-beef pour le petit-déjeuner et du jus de bissap avant de me demander la permission de partir chez Awa. Je ne l’ai plus revu. C’est à 7 heures hier [lundi 22 juillet] que leurs corps ont été découverts dans une voiture de marque Ford. J’ai eu quatre enfant et l’une des victimes était mon cadet. Je m’en remets à Dieu.»

Ndèye Ngoné Ndour (grand-mère des victimes) : «J’ai eu le choc de ma vie»

«J’ai envoyé leur aîné les chercher chez Awa. Mes petits-enfants étaient mes amis et me tenaient aussi compagnie. J’ai eu le choc de ma vie lorsque j’ai entendu les cris des voisins. S’ils étaient dans la voiture, ils allaient au moins crier. Je ne crois pas à la thèse selon laquelle ils sont entrés de leur propre gré dans la voiture. Ils passaient plus de temps avec moi qu’avec leurs propres parents.»

Awa Niang (tante des enfants) : «Je suis la dernière personne de la famille a les avoir vus vivants»

«Le lundi, vers les coups de 11 heures, les enfants sont venus me rendre visite en me ramenant des assiettes. Mais ils n’ont pas accepté de passer de passer la journée chez moi comme d’habitude. Quelques heures plus tard, leur grand-mère a envoyé une personne pour savoir s’ils étaient toujours chez moi. Alors je suis sortie pour les chercher. C’est ainsi que j’ai croisé le boulanger qui m’a dit que les enfants étaient passés lui demander du pain. Je suis la dernière personne de la famille à les avoir vus vivants. Ils étaient comme mes propres enfants. Je n’ai pas dormi depuis leur disparition.»