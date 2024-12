DPG: Un projet d’Agence nationale des domaines et du foncier au Sénégal

Le Sénégal pourrait bientôt voir la création d’une Agence nationale des domaines et du foncier, selon l’annonce faite par le Premier ministre Ousmane Sonko dans sa Déclaration de politique générale. Ce projet s’inscrit dans le cadre des réformes foncières promises par le gouvernement, indiquant une volonté de centralisation et d’autonomie dans la gestion foncière.

Le PM Ousmane Sonko a précisé devant les députés que cette agence, envisagée comme une structure unifiée, sera régie par le décret n° 2009-522 concernant l’organisation et le fonctionnement des agences d’exécution. L’objectif de cette entité est d’améliorer la gestion du domaine de l’État, la conservation des propriétés et des droits fonciers, ainsi que la mise en place d’un cadastre national performant. En outre, cette nouvelle structure se fixe pour mission d’accompagner les communes dans l’utilisation des outils modernes de gestion foncière. Elle devra notamment relever le défi de la dématérialisation des procédures domaniales et foncières, ainsi que bâtir une infrastructure de données géo-spatiales essentielle pour le développement durable et la souveraineté, tel que rapporté par l’APS. Le Premier ministre a également souligné que cette réforme foncière, accompagnée d’une planification territoriale rigoureuse, vise à valoriser les terres agricoles, sécuriser les droits des producteurs, et préserver les espaces agricoles de l’urbanisation non contrôlée et de l’exploitation minière intensive. Ce processus vise ainsi à encourager les investissements agricoles sur le long terme, protégeant ainsi les ressources vitales du pays. Cet effort de réforme est essentiel pour répondre aux enjeux actuels du pays en matière foncière et pour assurer un développement harmonieux du territoire sénégalais, rappelle-t-on de l’Agence de presse sénégalaise (APS).