Le coup réussi par le lieutenant Ibrahima Cissé et cie samedi dernier, anoblit davantage le bilan des gabelous dans la lutte contre la drogue. Les saisies sont tellement importantes que les observateurs s’interrogent sur la place de Dakar dans le trafic international de drogue.

De 2019 à 2022, les soldats de l’économie ont mis la main sur 60.000 kg de drogue estimés à 250 milliards FCFA. Ce qui représente 87% des saisies globales effectuées par l’ensemble des forces de défense et de sécurité. Les douanes ont réussi à neutraliser les trafiquants grâce à leurs nouveaux outils de travails dénommés Programme de modernisation de l’administration douanière ( PROMAD). Un programme qui a permis à l’administration douanière de doter de moyens de contrôle ultra sophistiqués l’ensemble des unités de contrôles, à savoir des machines de contrôle non intrusifs et des kits de détection de drogues.

” Ce réarmement des troupes et les notes des autorités rappelant sans cesse les agents à redoubler d’efforts et à prendre en compte l’insécurité dans la sous région sont à la base de cette nouvelle dynamique de résultats qu’on note dans la lutte contre la fraude en tous genres, et contre les trafics illicites de stupéfiants et de médicaments, en particulier “, expliquent des sources douanières.

D’ailleurs pour ce qui est du trafic de faux médicaments, les saisies des douanes est estimées à 45 milliards en 2020 et 2022.

L’observateur