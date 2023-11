Différentes drogues, faux médicaments d’une valeur de 1, 810 milliard FCFA incinérés

La gendarmerie, la police, la subdivision des douanes de Fatick et du littoral Sud basé à Mbour ont procédé à une incinération collective d’importantes quantités de drogue et de faux médicaments estimés à 1 932 743 050 FCFA.

Au total : 6 tonnes de chanvre indien, 6 kg d’héroïne et 800g de cocaïne entre autres stupéfiants d’une valeur de 839 132 000 fcfa ont été incinérés. Pour ce qui est des faux médicaments le montant s’élève à 1 093 611 F CFA.

Les saisies les plus importantes ont été faites par la subdivision des douanes de Fatick et du littoral sud.

Le lieutenant Colonel de la subdivision des douanes de Fatick, Mamadou Alpha Dieng, a invité les forces vives de la région à collaborer davantage avec l’administration des douanes pour lutter contre ce fléau.

“Nous mettons l’accent le plus souvent sur la lutte contre le trafic de drogue mais aussi un autre phénomène qu’il ne faut pas perdre de vue c’est le trafic des faux médicaments car il fait beaucoup plus de dégâts. C’est une partie du contentieux qu’il faut prendre en compte et mettre les moyens qu’il faut pour assurer la lutte“, a déclaré le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Fatick Modou Sokhna Thiam.

A préciser que ces saisies ont été faites durant l’année 2023.